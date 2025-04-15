Стало известно, на что пошли средства курортного сбора, уплаченного туристами в Сочи, Анапе и Геленджике

В ЗСК прошла планерка, на которой обсудили итоги эксперимента по взиманию курортного сбора в Краснодарском крае. Дополнительные деньги платили туристы в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи, шести поселениях Туапсинского района, двух — Ейского района и трех — Мостовского района.