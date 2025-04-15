Стало известно, на что пошли средства курортного сбора, уплаченного туристами в Сочи, Анапе и Геленджике

В ЗСК прошла планерка, на которой обсудили итоги эксперимента по взиманию курортного сбора в Краснодарском крае. Дополнительные деньги платили туристы в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи, шести поселениях Туапсинского района, двух — Ейского района и трех — Мостовского района.
Врио министра курортов Михаил Зарицкий доложил, что по итогу 2024 года план по взиманию платы за отдых перевыполнили на 10%. По этой статье в бюджет поступило суммарно 818,8 млн рублей.
В Сочи на эти деньги благоустроили улицы Навагинская и Полтавская, сквер «Комсомольский», зону отдыха на улице Лазарева. В парке им. Фрунзе установили световой тоннель. На 24 пляжах смонтировали камеры видеонаблюдения. В различных местах появились 250 торшеров-светильников.
В Геленджике на средства курортного сбора благоустроили набережную, а также территории отдыха в Дивноморском, Кринице, Кабардинке. В Архипо-Осиповке на набережной заменили плитку.
В Анапе в общественных местах установили перголы, качели, навесы, детское игровое и спортоборудование. В сквере имени Гудовича появился скейт-парк. На набережной «Паралия» в Витязево поставили скамейки и урны.
Также благоустроили общественные пространства и в других курортных зонах.
31 декабря 2024 года эксперимент по взиманию курортного сбора завершился. А уже с 1 января 2025 года вместо него в Краснодарском крае начали взимать туристический налог.
«По аналогии с курортным сбором в городах и районах должны четко понимать, что средства налога пойдут на развитие санаторно-курортной инфраструктуры. Цели определяют сами муниципальные образования», — рассказал Юрий Бурлачко.