Волгоградцам рассказали, во сколько обойдется пасхальный кулич в 2025 году

В представленных в Волгоградской области торговых сетях можно найти куличи по цене 78−90 рублей, Пасхи традиционно обойдутся дороже — 150−270 рублей. На популярных сервисах бесплатных объявлений цена на кулич весом 65−70 граммов начинается от 45 рублей, но поштучно такие дешевые изделия купить непросто — обычно их продают в наборе из 20−25 штук. В среднем за кулич или пасху весом 100 граммов просят 75−100 рублей.
К слову, по поводу названия пасхального лакомства существует путаница, часто можно встретить в продаже некий гибрид кулича и пасхи — творожный кулич. На самом деле кулич — это сдобная выпечка, высокий цилиндрический хлеб из дрожжевого теста. В него добавляют цукаты, орехи, изюм, используют разные посыпки и глазурь. А вот пасха делается из творога, изюма и сахара. Она часто имеет форму усеченной пирамиды, символизирующую Гроб Господень — Голгофу.
Таким образом, кулич — это мучное изделие, которое выпекается в духовке, а пасха — творожное блюдо, которое не запекают.