Волгоградцам рассказали, во сколько обойдется пасхальный кулич в 2025 году

К слову, по поводу названия пасхального лакомства существует путаница, часто можно встретить в продаже некий гибрид кулича и пасхи — творожный кулич. На самом деле кулич — это сдобная выпечка, высокий цилиндрический хлеб из дрожжевого теста. В него добавляют цукаты, орехи, изюм, используют разные посыпки и глазурь. А вот пасха делается из творога, изюма и сахара. Она часто имеет форму усеченной пирамиды, символизирующую Гроб Господень — Голгофу.