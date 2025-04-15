Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове пройдет день открытых дверей с эпилептологом

Ростовчан научат оказывать помощь при эпилепсии.

Источник: Комсомольская правда

В ростовском ОКДЦ пройдет день открытых дверей по эпилепсии. Мероприятие запланировано на субботу, 19 апреля. Известный врач-эпилептолог Надежда Ким проведет для горожан бесплатный мастер-класс по оказанию первой помощи при эпилептических приступах. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Мероприятие пройдет с 12:30 до 14:00 в конференц-зале диагностического центра. Участники школы пациентов смогут узнать основные правила поведения во время приступа, алгоритмы первой помощи, а также самые распространенные ошибки, которые допускают очевидцы.

Это важные знания, которые могут спасти чью-то жизнь. Посетить мероприятие могут все желающие, вход свободный.