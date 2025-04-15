В Ростове пройдет день открытых дверей с эпилептологом

В ростовском ОКДЦ пройдет день открытых дверей по эпилепсии. Мероприятие запланировано на субботу, 19 апреля. Известный врач-эпилептолог Надежда Ким проведет для горожан бесплатный мастер-класс по оказанию первой помощи при эпилептических приступах. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.