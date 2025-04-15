В Ростове пройдет день открытых дверей с эпилептологом

В ростовском ОКДЦ пройдет день открытых дверей по эпилепсии. Мероприятие запланировано на субботу, 19 апреля. Известный врач-эпилептолог Надежда Ким проведет для горожан бесплатный мастер-класс по оказанию первой помощи при эпилептических приступах. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Мероприятие пройдет с 12:30 до 14:00 в конференц-зале диагностического центра. Участники школы пациентов смогут узнать основные правила поведения во время приступа, алгоритмы первой помощи, а также самые распространенные ошибки, которые допускают очевидцы.
Это важные знания, которые могут спасти чью-то жизнь. Посетить мероприятие могут все желающие, вход свободный.