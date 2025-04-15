Власти Приморья готовятся ужесточить штрафы за парковку на газонах

В Приморье рассматривают законопроект, который ужесточит наказание за парковку на газонах и несанкционированные граффити. Сейчас идёт этап оценки регулирующего воздействия, и жители края могут высказать своё мнение по предложенным изменениям до понедельника, 21 апреля.
Согласно документу, штрафы могут вырасти в два раза: нижняя граница наказания увеличится с 1,5 до 3 тысяч рублей. В правительстве Приморья пояснили, что текущие суммы не останавливают нарушителей, а жалобы от граждан поступают регулярно.
Под новые санкции попадут:
— Владельцы и арендаторы зданий, которые не убирают надписи и рисунки с фасадов;
— Водители, оставляющие машины на газонах, детских площадках и других благоустроенных территориях;
— Те, кто нарушает правила платных парковок, в том числе скрывает или демонтирует госномера.
В департаменте по координации правоохранительной деятельности подчеркнули, что инициатива направлена не только на наведение порядка, но и на антитеррористическую безопасность. Например, машины без номеров или с нечитаемыми знаками часто вызывают подозрения.
Министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин отметил, что оценка регулирующего воздействия помогает учесть мнение жителей и бизнеса. По его словам, новые меры должны быть не только строгими, но и справедливыми.
Ознакомиться с текстом законопроекта и оставить предложения можно на официальном портале правительства Приморья.