В Красноярске могут снести долгострой у Университета Решетнева

В связи с этим на объекте введен режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, о чем сообщила администрация города на своем официальном сайте.
Согласно опубликованному постановлению, департамент градостроительства обязан провести обследование недостроенного здания и оценить его техническое состояние, после чего будет решаться вопрос о его сносе. Однако окончательное решение о демонтаже пока не принято. Сначала необходимо получить экспертное заключение, подтверждающее опасность строения.
Собственником недостроя является ООО «Диалектика-78», дистрибьютор холодильников «Бирюса». В случае признания здания аварийным владелец не сможет воспрепятствовать его демонтажу.
Отметим, что сообщалось, что здание выставлялось на продажу за 350 миллионов рублей. В объявлении указывалось, что все необходимые коммуникации уже подведены, а сам недострой планировалось превратить в торговый центр с двумя этажами под парковку.
Ранее рассказывали, что в Красноярске на Семафорной начали сносить аварийный дом.