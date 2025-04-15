Во сколько обойдётся воронежцам пасхальный стол

"Группы товаров, называемых социально значимыми, всегда находятся в поле контроля не только региональных, но и федеральных органов, в том числе государственной антимонопольной службы, — комментирует директор Центра межрегиональных исследований ВГУ, кандидат экономических наук Дмитрий Ломсадзе. — Они проводят соответствующий мониторинг цен на продукты питания, услуги и тарифы, так что в принципе контроль над ценами существует. Но насколько на деле эти механизмы эффективны и насколько они могут прогнозировать и компенсировать сезонные и спекулятивные всплески на рынке розничных продаж, остаётся под вопросом. В условиях товарного дефицита у товаропроизводителей или сетей всегда есть соблазн эти цены корректировать в сторону повышения и таким образом зарабатывать сверхприбыли.