Во сколько обойдётся воронежцам пасхальный стол

Совсем скоро православные воронежцы будут отмечать важнейший христианский праздник — Светлое Христово Воскресение.
А празднование Пасхи традиционно связано с праздничными хлопотами — выпечкой куличей, крашением яиц и покупкой обильных угощений после самого длинного в году Великого поста. «АиФ-Воронеж» выяснил, что входит в пасхальную продуктовую корзину и во сколько обойдётся праздничный стол.
По бюджету.
Обычно трапезу начинают с крашенных варёных яиц. Затем православные едят заранее освящённые в храме куличи и творожные пасхи. После этого можно приступать к другим угощениям. Таким образом, продуктовая корзина будет состоять из куриных яиц, творога, сухофруктов, орехов, молока, сливочного масла, пшеничной муки, сухих или прессованных дрожжей, изюма, разнообразных продуктов для горячих и холодных блюд. Сколько это в деньгах?
По данным Воронежстат, за неделю до Пасхи десяток яиц продавали в среднем за 98 рублей, 500 гр. творога — за 240 рублей, литр молока — за 94 рубля, кг муки — за 45 рублей, пачку сливочное масла — за 250 рублей, 0,5 л сметаны — около 180 рублей. Добавьте сюда дрожжи (20−25 рублей за пакетик), изюм (160 рублей за 250 гр.), курагу (70 ₽ за 100 гр.), орехи (100 ₽ за 100 гр.) и продукты для приготовления праздничных блюд и получится, что продуктовая пасхальная корзина потянет на сумму не менее 1,5 тыс. рублей.
Если из экономии времени и сил покупать уже готовые куличи, получится ещё дороже. Их цена зависит от размера и состава, и начинается от 60−80 рублей за 100 гр.
Кстати, по данным исследования сервиса лояльности «Апельсин», в этом году россияне готовы потратить на приготовление к Пасхе в среднем 2,5 тыс. рублей. Наиболее значительные расходы ожидаются у жителей Московского региона — они в среднем намерены выложить около 3 тыс. рублей, а самые скромные бюджеты запланированы у жителей Вологды, Калининграда, Рязани и Челябинска, где средняя сумма расходов не превысит 1,5 тыс. рублей.
Как сдержать цены?
Воронежцы помнят, как в конце 2023 года резко взлетели цены на куриные яйца. В январе 2024-го десяток яиц в среднем стоил 133 рубля. А осенью серьёзно подорожало сливочное масло, и этот рост продолжается — сейчас, по официальным данным, за килограмм масла надо заплатить 1200 рублей.
На прошлой неделе региональные власти даже объявили, что будут сдерживать цены на социально значимые товары, в число которых входят яйца, молоко, мука, сахар-песок, подсолнечное масло, картофель, яблоки и др.
По данным министра экономразвития Людмилы Запорожцевой, в 2023 году инфляция в Воронежской области была ниже среднероссийской, однако с августа 2024 года она обогнала среднюю по стране. Индекс потребительских цен в регионе по итогам прошлого года составил 111,5% (в РФ — 110,1%). Индекс цен на продовольственные товары был ещё выше — 113,1% (в РФ — 111,13%).
По мнению чиновников, стабилизировать ситуацию помогут соглашения по ограничению наценок с торговыми сетями и производителями. Уже 30 сельхозпроизводителей области выразили готовность присоединиться к такому формату сотрудничества. Дело за торговыми сетями.
"Группы товаров, называемых социально значимыми, всегда находятся в поле контроля не только региональных, но и федеральных органов, в том числе государственной антимонопольной службы, — комментирует директор Центра межрегиональных исследований ВГУ, кандидат экономических наук Дмитрий Ломсадзе. — Они проводят соответствующий мониторинг цен на продукты питания, услуги и тарифы, так что в принципе контроль над ценами существует. Но насколько на деле эти механизмы эффективны и насколько они могут прогнозировать и компенсировать сезонные и спекулятивные всплески на рынке розничных продаж, остаётся под вопросом. В условиях товарного дефицита у товаропроизводителей или сетей всегда есть соблазн эти цены корректировать в сторону повышения и таким образом зарабатывать сверхприбыли.
Второй важный момент заключается в том, что задачи по импортозамещению не везде успешно решены: в регионе до сих пор присутствует импорт оборудования, некоторой критичной продукции, не решена задача по обеспечению собственным семенным фондом по картофелю и сахарной свекле. При этом замечу, что цены на свинину и мясо птицы, производство которых у нас хорошо налажены, стабильны на протяжении многих лет и даже иногда снижаются".
Официально.
По информации Росстата, стоимость набора продуктов для кулича выросла за год на 4,4%, причём основным драйвером роста цен стали сливочное масло и молоко, которые подорожали на 34% и 22,5% соответственно.