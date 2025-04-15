10-летнего уфимского мальчика сбил Haval Jolion

Вчера днем, 14 апреля, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Все случилось напротив дома № 150 по улице Ленина. Водитель Haval Jolion наехал на десятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора. Школьник получил различные травмы, его доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи ребенка отпустили домой.
В настоящее время проводится разбирательство по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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