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10-летнего уфимского мальчика сбил Haval Jolion

В Уфе в ДТП пострадал 10-летний ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 14 апреля, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Все случилось напротив дома № 150 по улице Ленина. Водитель Haval Jolion наехал на десятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора. Школьник получил различные травмы, его доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи ребенка отпустили домой.

В настоящее время проводится разбирательство по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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