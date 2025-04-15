Белорусы могут пожаловаться в Госконтроль на состояние детских площадок по номеру 191

В КГК обращают внимание, что звонить на горячую линию можно по короткому номеру 191 в период с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Вместе с тем информацию про нарушения, но только с фотоподтверждением и указанием адреса (можно оставить контакты для уточнения), можно отправлять в чат-бот ведомства — t.me/Violation2022_bot.