Белорусы могут пожаловаться в Госконтроль на состояние детских площадок по номеру 191

КГК Беларуси принимает жалобы на состояние детских площадок по номеру 191. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
В сообщении сказано, что во вторник, 15 апреля, Комитет госконтроля проведет горячую линию по вопросам, касающимся содержания детских игровых, спортивных, а также хозяйственных площадок во дворах жилых домов.
В ведомстве уточнили, что белорусы на горячую линию могут сообщить про неисправности отдельных элементов, ненадлежащем состоянии детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, которые препятствуют их безопасной эксплуатации.
Кроме того, белорусы могут сообщить информацию про аварийные или же находящиеся в неудовлетворительном состоянии гаражи, сараи и другие постройки, к которым не ограничен доступ посторонних лиц.
В КГК обращают внимание, что звонить на горячую линию можно по короткому номеру 191 в период с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Вместе с тем информацию про нарушения, но только с фотоподтверждением и указанием адреса (можно оставить контакты для уточнения), можно отправлять в чат-бот ведомства — t.me/Violation2022_bot.
Тем временем НЦЗПД сказал, можно ли выкладывать в общедомовой чат фото и видео с жильцами.
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