Омский аэропорт объявил о рекордной выплате дивидендов за 2024 год

Практически вся годовая прибыль компании будет распределена между акционерами. Выплата составит 761 рубль 20 копеек на акцию как для обыкновенных, так и для привилегированных акций типа А. Это значительно превышает показатели предыдущих лет: в 2023 году дивиденды достигли 56,2 млн рублей, в 2022 — 43 млн, в 2021 — 9,6 млн, а в 2020 — около 8 млн рублей. В 2019 году дивиденды не выплачивались.