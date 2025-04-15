Омский аэропорт объявил о рекордной выплате дивидендов за 2024 год в размере 120,1 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, такое решение было принято на заседании совета директоров 7 апреля.
Практически вся годовая прибыль компании будет распределена между акционерами. Выплата составит 761 рубль 20 копеек на акцию как для обыкновенных, так и для привилегированных акций типа А. Это значительно превышает показатели предыдущих лет: в 2023 году дивиденды достигли 56,2 млн рублей, в 2022 — 43 млн, в 2021 — 9,6 млн, а в 2020 — около 8 млн рублей. В 2019 году дивиденды не выплачивались.
Основным акционером Омского аэропорта является Омская область.
Ранее мы писали, что Омский аэропорт побил рекорд по пассажиропотоку за тридцать лет.