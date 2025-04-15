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На Шуваловском проспекте жабы вышли на поиски своей любви

С приходом весны в каждом сердце просыпается желание найти свою вторую половинку и влюбиться. Воздух наполняется любовью. И даже петербургские жабы не остаются в стороне от этого волшебного чувства.

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С наступлением весны амфибии начинают покидать лесные массивы и направляются к берегам Сестрорецкого разлива, чтобы отложить яйца. В одном из районов Петербурга, на Шуваловском проспекте рядом с рекой Глухарка, заметили жаб.