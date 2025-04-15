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Стоимость продуктовой корзины новосибирцев достигла семи тысяч

Минимальный набор продуктов за месяц подорожал на 2,8%.

Источник: Freepik

В Новосибирской области в марте выросла стоимость базовых продуктов. Так, цена за минимальный продуктовый набор достигла 7 815,67 рублей, что на 2,8% больше, чем в феврале. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Согласно анализу потребительской корзины, расчет стоимости включает 33 основных продукта питания, среди которых наибольшую долю занимают хлебобулочные изделия, крупы и макароны — 26,2%. Молочная продукция составляет 21%, а плоды и овощи — 19%.

Мясные продукты представлены в объеме 17,3%, а рыбная продукция занимает всего 4,7% корзины. В свою очередь сахар и кондитерские изделия занимают наименьшую долю — 2%.

Таким образом, минимальный набор продуктов подорожал на 7,8% с начала года.

Ранее редакция НДН.инфо сообщала, в Новосибирске американо подорожал почти на 30%.

Екатерина Павлюх