Стоимость продуктовой корзины новосибирцев достигла семи тысяч

В Новосибирской области в марте выросла стоимость базовых продуктов. Так, цена за минимальный продуктовый набор достигла 7 815,67 рублей, что на 2,8% больше, чем в феврале. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
Согласно анализу потребительской корзины, расчет стоимости включает 33 основных продукта питания, среди которых наибольшую долю занимают хлебобулочные изделия, крупы и макароны — 26,2%. Молочная продукция составляет 21%, а плоды и овощи — 19%.
Мясные продукты представлены в объеме 17,3%, а рыбная продукция занимает всего 4,7% корзины. В свою очередь сахар и кондитерские изделия занимают наименьшую долю — 2%.
Таким образом, минимальный набор продуктов подорожал на 7,8% с начала года.
Ранее редакция НДН.инфо сообщала, в Новосибирске американо подорожал почти на 30%.
Екатерина Павлюх