Мэр Кухарев сказал, сколько мостов закроют на ремонт в Минске

Мэр Владимир Кухарев в интервью Первому информационному телеканалу сказал, сколько мостов закроют на ремонт в Минске.
Глава Мингорисполкома обратил внимание, что случившееся в 2022 году обрушение пешеходной части моста на Немиге, заставило власти города довольно серьезно посмотреть на состояние путепроводов. Кухарев уточнил, что было поручение со стороны президента Беларуси системно заняться указанным вопросом. Он пояснил, что многие из мостов и путепроводов строились в 50−60-е годы, когда и технологии, и материалы, и нагрузка были другими.
Мэр Минска отметил, что, если в 50-е годы в час по путепроводу проезжало 30 машин, что сейчас речь идет про 1000. Вместе с тем он сообщил, что и пассажирский транспорт стал другим, появились автобусы- «гармошки».
— Мы провели комплексное обследование всех 113 путепроводов в городе и выяснили, что 39 из них нуждаются в реконструкции и ремонте. С 2021 года мы комплексно реконструировали 22 путепровода, еще 5 находятся в работе в текущем году, — подчеркнул председатель Мингорисполкома.
По словам Кухарева, останется еще 12 путепроводов и данную работу завершат в течение двух-трех лет. После этого, подчеркнул он, можно будет с уверенностью сказать, что все мосты и путепроводы в столице в надлежащем состоянии.
Вместе с тем глава Мингорисполкома обратил внимание, что данная работа является недешевой и серьезной. Он уточнил, что за указанные годы на реконструкцию направили около 400 миллионов рублей.
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