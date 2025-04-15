Мэр Кухарев сказал, сколько мостов закроют на ремонт в Минске

Глава Мингорисполкома обратил внимание, что случившееся в 2022 году обрушение пешеходной части моста на Немиге, заставило власти города довольно серьезно посмотреть на состояние путепроводов. Кухарев уточнил, что было поручение со стороны президента Беларуси системно заняться указанным вопросом. Он пояснил, что многие из мостов и путепроводов строились в 50−60-е годы, когда и технологии, и материалы, и нагрузка были другими.