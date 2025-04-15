Уфимские улицы Карла Маркса и Чернышевского перекроют на 12 дней

С 16 по 28 апреля в Уфе введут временные ограничения движения транспорта из-за строительства ливневой канализации. Как сообщает пресс-служба городской администрации, перекрытия будут на двух участках:
— 4/6 проезжей части улицы Карла Маркса на перекрестке с улицей Чернышевского (вблизи домов № 37к1 и № 41 по Карла Маркса);
— половину дороги по нечетной стороне улицы Чернышевского (от Карла Маркса до Гоголя).
Власти города просят водителей заранее планировать маршруты и объезжать участки проведения работ.
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