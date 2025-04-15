Отопительный сезон завершается в Витебской области

Отопление будет отключено во вторник, 15 апреля.
О️тмечается, что поставщики тепловой энергии при понижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С введут режим «протапливания» для объектов социальной сферы.
В облисполкоме напомнили, что отопительный сезон на севере страны стартовал 1 октября в социальных объектах, в жилом фонде — 4 октября.
По данным синоптиков, во вторник в Витебске прогнозируется переменная облачность, температура поднимется до +18…+20°C.
Накануне об отключении отопления сообщили власти Бреста и Гродно.