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Отопительный сезон завершается в Витебской области

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Отопительный сезон завершается в Витебской области для всех категорий потребителей тепловой энергии, об этом сообщается в Telegram-канале Витебского областного исполнительного комитета.

Источник: РУП "Витебскэнерго"

Отопление будет отключено во вторник, 15 апреля.

О️тмечается, что поставщики тепловой энергии при понижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С введут режим «протапливания» для объектов социальной сферы.

В облисполкоме напомнили, что отопительный сезон на севере страны стартовал 1 октября в социальных объектах, в жилом фонде — 4 октября.

По данным синоптиков, во вторник в Витебске прогнозируется переменная облачность, температура поднимется до +18…+20°C.

Накануне об отключении отопления сообщили власти Бреста и Гродно.