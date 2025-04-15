В петербургском Cаду Дружбы зацвела сакура

В Петербурге началось цветение сакуры. Первые розовые лепестки распускающейся вишни показал 78.ru.
Сад Дружбы на Литейном проспекте преобразился весенним цветением сакуры. Однако если петербуржцам и гостям города захочется насладиться приятным свиданием с весной, напоминаем, что больше всего этих деревьев с белыми, нежно-сиреневыми и розовыми цветами — в Ботаническом саду Петра Великого.
Кроме этого сходить на фотосессию к цветущей сакуре в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Нежно-розовые цветы распускаются также можно в сквере «Мама», в саду-партере Смольного и в Сампсониевском саду.