В петербургском Cаду Дружбы зацвела сакура

Сад Дружбы на Литейном проспекте преобразился весенним цветением сакуры. Однако если петербуржцам и гостям города захочется насладиться приятным свиданием с весной, напоминаем, что больше всего этих деревьев с белыми, нежно-сиреневыми и розовыми цветами — в Ботаническом саду Петра Великого.