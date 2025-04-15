Узбекско-китайских факультетов в вузах и колледжах РУз может стать больше

В ходе встречи в Посольстве РУз в Пекине с заместителем партийного секретаря Ляонинского колледжа механики, электротехники и технологий Ань Ганом обсуждались перспективы сотрудничества в сфере образования, науки, культуры, спорта и туризма.
Ань Ган выразил заинтересованность в тесном сотрудничестве с узбекской стороной, реализации совместных образовательных проектов и создании факультетов по направлениям механика, электротехника и машиностроение с вузами и колледжами нашей страны.
Стороны договорились о сотрудничестве и обмене визитами между вузами Узбекистана и Китая.
Для справки: Ляонинский колледж механики, электротехники и технологий — ведущее высшее профессиональное учебное заведение КНР, специализирующееся на подготовке высококвалифицированных специалистов в области машиностроения, электротехники и приборостроения. В настоящее время в колледже обучаются более 10 тыс. студентов и работают 480 преподавателей-профессоров.