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Узбекско-китайских факультетов в вузах и колледжах РУз может стать больше

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В вузах и колледжах Узбекистана могут появиться узбекско-китайские факультеты, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik

В ходе встречи в Посольстве РУз в Пекине с заместителем партийного секретаря Ляонинского колледжа механики, электротехники и технологий Ань Ганом обсуждались перспективы сотрудничества в сфере образования, науки, культуры, спорта и туризма.

Ань Ган выразил заинтересованность в тесном сотрудничестве с узбекской стороной, реализации совместных образовательных проектов и создании факультетов по направлениям механика, электротехника и машиностроение с вузами и колледжами нашей страны.

говорится в сообщении

Стороны договорились о сотрудничестве и обмене визитами между вузами Узбекистана и Китая.

Для справки: Ляонинский колледж механики, электротехники и технологий — ведущее высшее профессиональное учебное заведение КНР, специализирующееся на подготовке высококвалифицированных специалистов в области машиностроения, электротехники и приборостроения. В настоящее время в колледже обучаются более 10 тыс. студентов и работают 480 преподавателей-профессоров.