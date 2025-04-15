Узбекско-китайских факультетов в вузах и колледжах РУз может стать больше

Для справки: Ляонинский колледж механики, электротехники и технологий — ведущее высшее профессиональное учебное заведение КНР, специализирующееся на подготовке высококвалифицированных специалистов в области машиностроения, электротехники и приборостроения. В настоящее время в колледже обучаются более 10 тыс. студентов и работают 480 преподавателей-профессоров.