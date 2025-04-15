Не хватает людей, техники и денег: в Казахстане ждут аномальную жару

По прогнозам Казгидромета, лето текущего года будет аномально жарким. В этой связи акиматам областей необходимо принять все меры по поддержанию пожарной безопасности в лесах.
С начала года на территории государственного лесного фонда страны уже зарегистрировано 32 лесных пожара.
По его словам, в стране приступили к приведению в полную боевую готовность сил и средств и недопущению крупных лесных пожаров на территории государственного лесного фонда.
Министр заявил, что выделенное финансирование не покрывает потребности в полном объеме, и обратился за помощью к главе правительства.
Уважаемый Олжас Абаевич (премьер Бектенов — прим.), прошу вашего содействия в решении этого важного вопроса (дополнительно требуется 11 миллиардов тенге).
По данным Нысанбаева, 75 единиц пожарной техники неисправны, а 132 машины из 314 подлежат списанию, это 42 процента всего автопарка.
Как подчеркнул министр, важным вопросом является обновление техники акиматами областей в лизинг.
Кроме того, он также заявил о нехватке численности личного состава лесной охраны.
Как и в прошлом году, это является острой проблемой. Не решен вопрос доведения численности лесной охраны до нормативной в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев также подчеркнул, что лето ожидается засушливым, с высоким травостоем.
Тем самым сохраняются повышенные риски пожарной опасности. В настоящее время круглосуточно работает оперативная группа в командном центре министерства. Как и в прошлом году, основной упор сделан на предупреждение и раннее обнаружение очагов возгорания.