На здании мэрии Красноярска развернули 20-метровый баннер с «Алешей»

Одним из ярких символов стало появление большого баннера на здании мэрии: полотно высотой почти 20 метров украсило фасад городской администрации. На баннере — изображение легендарного памятника «Алеше» — советскому солдату-освободителю.
Отметим, что именно у главных городских часов на площади перед администрацией начнется празднование 9 мая.
В мэрии добавляют, что подготовка к юбилейной дате идет по всему городу. Минувшей ночью к праздничному оформлению присоединились и мостовые переходы, на которых появились баннеры.