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На здании мэрии Красноярска развернули 20-метровый баннер с «Алешей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярск продолжает подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Одним из ярких символов стало появление большого баннера на здании мэрии: полотно высотой почти 20 метров украсило фасад городской администрации. На баннере — изображение легендарного памятника «Алеше» — советскому солдату-освободителю.

Отметим, что именно у главных городских часов на площади перед администрацией начнется празднование 9 мая.

В мэрии добавляют, что подготовка к юбилейной дате идет по всему городу. Минувшей ночью к праздничному оформлению присоединились и мостовые переходы, на которых появились баннеры.