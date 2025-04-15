От Кубы до Китая: визит в Москву на 9 мая подтвердили лидеры 17 стран

Так, на высшем уровне будут представлены страны СНГ. К 9 мая в столице России ожидаются президенты Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, а также глава армянского правительства.
Помимо того, прибудет премьер-министр Словакии, сербский президент и глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.
Среди лидеров, чье присутствие в Москве 9 мая также подтверждено, — председатель КНР и генсекретарь ЦК Компартии Вьетнама.
Помимо этого, в мероприятиях примут президенты Палестины и Буркина-Фасо, а также их южноосетинский коллега. Предполагается, что в российскую столицу также прибудут трое латиноамериканских лидеров — президенты Венесуэлы, Кубы и Бразилии.
Отправленные приглашения
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков проинформировал, что приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, однако их приезд не всех еще подтвержден.
Ранее СМИ сообщали, что 9 мая в российской столице якобы ожидается «большой гость» из США. Однако, по словам американского лидера Дональда Трампа, для него визит к Дню победы был бы слишком скорым.
Участие в параде
В параде Победы на Красной площади примут участие ряд иностранных контингентов. Так, вместе с россиянами будут маршировать военнослужащие из Беларуси, Сербии, Таджикистана и Азербайджана.
Всего для участия в параде были приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили свое участие.
Кроме того, по данным пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на параде также пройдет расчет героев СВО.
Празднование 80-летия Победы станет одним из главных событий в 2025 году в России. Всего к этой знаковой дате планируется провести около 170 мероприятий.
Президент Владимир Путин заявил, что Москва будет рада видеть всех, кто захочет приехать на празднование Победы.