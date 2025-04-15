В Ленобласти трое детей от 7 до 11 лет две недели жили в бане без еды

Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла трех мальчишек 7, 8 и 11 лет. Установлено, что в ноябре 2024 года дети проживали с 41-летней матерью-петербурженкой в дачном доме. Вместе с ними дачу также делил сожитель женщины. Около двух недель назад мать якобы за провинность выселила своих сыновей в баню на участке. Выяснилось, что мальчики нигде не учатся, ходят в рваной одежде, голодные.