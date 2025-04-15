В Калининградской области начнут промышленно выращивать клюкву

В Черняховском округе начнут промышленно выращивать клюкву. Об этом рассказал глава «Калининградского плодопитомника» Владимир Гурбанович на встрече с губернатором Алексеем Беспрозванных.
Сейчас у нас новый проект по клюкве. Это самый серьёзный проект, потому что, как оказывается, создать лесные условия на землях мелиорированных — это сложно. Первично нужно заложить один гектар маточника, и мы дальше сами уже воспроизведём всё. Уже саженцы здесь, на территории нашего питомника. Мы уже чеки подготовили. Первая высадка будет на следующей неделе у нас на чеках.
Первый промышленный плодопитомник региона открыли в 2019 году в посёлке Калиновка. Предприятие создали для обеспечения местных фермеров посадочным материалом. Со временем владельцы предприятия расширили бизнес и начали выращивать фрукты, ягоды и орехи для переработки и продажи.
В хозяйстве заложили плантации крыжовника, малины, ежевики, чёрной и красной смородины, облепихи, клубники, голубики, черноплодной рябины, черешни, фундука, жимолости.