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В Калининградской области начнут промышленно выращивать клюкву

Проект реализуют в Черняховском округе.

В Черняховском округе начнут промышленно выращивать клюкву. Об этом рассказал глава «Калининградского плодопитомника» Владимир Гурбанович на встрече с губернатором Алексеем Беспрозванных.

Сейчас у нас новый проект по клюкве. Это самый серьёзный проект, потому что, как оказывается, создать лесные условия на землях мелиорированных — это сложно. Первично нужно заложить один гектар маточника, и мы дальше сами уже воспроизведём всё. Уже саженцы здесь, на территории нашего питомника. Мы уже чеки подготовили. Первая высадка будет на следующей неделе у нас на чеках.

сказал Гурбанович

Первый промышленный плодопитомник региона открыли в 2019 году в посёлке Калиновка. Предприятие создали для обеспечения местных фермеров посадочным материалом. Со временем владельцы предприятия расширили бизнес и начали выращивать фрукты, ягоды и орехи для переработки и продажи.

В хозяйстве заложили плантации крыжовника, малины, ежевики, чёрной и красной смородины, облепихи, клубники, голубики, черноплодной рябины, черешни, фундука, жимолости.