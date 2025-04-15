В Калининградской области начнут промышленно выращивать клюкву

Сейчас у нас новый проект по клюкве. Это самый серьёзный проект, потому что, как оказывается, создать лесные условия на землях мелиорированных — это сложно. Первично нужно заложить один гектар маточника, и мы дальше сами уже воспроизведём всё. Уже саженцы здесь, на территории нашего питомника. Мы уже чеки подготовили. Первая высадка будет на следующей неделе у нас на чеках.