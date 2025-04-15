Пик простуд пройден: заболеваемость ОРВИ в Омской области снизилась на 12,6%

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Омской области продолжает снижаться. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 7 по 13 апреля уровень заболеваемости составил 46,4 случая на 10 тысяч населения, что на 12,6% меньше, чем неделей ранее.