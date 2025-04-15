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Пик простуд пройден: заболеваемость ОРВИ в Омской области снизилась на 12,6%

Свежую статистику по заболеваемости вирусными инфекциями привели в региональном Роспотребнадзоре.

Источник: Комсомольская правда

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Омской области продолжает снижаться. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 7 по 13 апреля уровень заболеваемости составил 46,4 случая на 10 тысяч населения, что на 12,6% меньше, чем неделей ранее.

Преобладающими вирусами остаются негриппозной этиологии (72,2%), среди которых РС-вирусы (27,8%), риновирусы (16,7%), вирусы парагриппа (11,1%), сезонные коронавирусы (11,1%) и метапневмовирусы (5,5%). Доля вирусов гриппа составляет 22,2%, а вирусов COVID-19 — 5,6%.

Роспотребнадзор напоминает о важности профилактических мер: избегание людных мест, регулярная гигиена рук, использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции. При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу и отказаться от самолечения. Эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем ведомства.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омский врач-психотерапевт рассказала, как ЗОЖ помогает справиться с весенней хандрой.