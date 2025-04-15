Дженнифер Лопес приятно шокировала казахстанцев

Репост ролика, где юные жительницы Астаны зажигательно танцуют под хиты Джей Ло, 55-летняя звезда сопроводила хэштегом #JLoLiveIn2025.
Оказалось, авторами ролика являются воспитанники одного из столичных студий творчества.
«Джей Ло, Астана ждет тебя!» — говорится под танцевальной публикацией.
Лопес приятно шокировала пользователей Казнета тем, что респостнула к себе в соцсети танец юных поклонниц:
- «Вы у Джей Ло в Stories, супер».
- «JLo репостнула. Поздравляю, девочки».
- «О боги, я от самой Джей Ло увидела этот шедевр».
- «Молодцы, девочки! Так креативненько и у JLO в Stories».
- «Тот случай, когда благодаря JLo узнаешь о вас, девочки».
- «Открываешь Stories JLo и видишь Байтерек. Поздравляю, девочки».
- «Было бы классно, если бы они станцевали вместе с Джей Ло на “Астана Арена”.
- “Прикиньте! Я в шоке! Со Stories JLo видишь Байтерек! Это так круто! Желаю выступить девчатам на концерте у JLo”.
Дженнифер Лопес впервые выступит в Казахстане в рамках своего мирового тура Up All Night. Концерт состоится 1 августа 2025 года на Astana Arena.