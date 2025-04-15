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Дженнифер Лопес приятно шокировала казахстанцев

В ночь на 15 апреля 2025 года известная американская певица Дженнифер Лопес, которая летом выступит с концертом в Астане, в Instagram-Stories репостнула записанное на фоне монумента «Байтерек» видео, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/onthejlo

Репост ролика, где юные жительницы Астаны зажигательно танцуют под хиты Джей Ло, 55-летняя звезда сопроводила хэштегом #JLoLiveIn2025.

Оказалось, авторами ролика являются воспитанники одного из столичных студий творчества.

«Джей Ло, Астана ждет тебя!» — говорится под танцевальной публикацией.

Лопес приятно шокировала пользователей Казнета тем, что респостнула к себе в соцсети танец юных поклонниц:

  • «Вы у Джей Ло в Stories, супер».
  • «JLo репостнула. Поздравляю, девочки».
  • «О боги, я от самой Джей Ло увидела этот шедевр».
  • «Молодцы, девочки! Так креативненько и у JLO в Stories».
  • «Тот случай, когда благодаря JLo узнаешь о вас, девочки».
  • «Открываешь Stories JLo и видишь Байтерек. Поздравляю, девочки».
  • «Было бы классно, если бы они станцевали вместе с Джей Ло на “Астана Арена”.
  • “Прикиньте! Я в шоке! Со Stories JLo видишь Байтерек! Это так круто! Желаю выступить девчатам на концерте у JLo”.

Дженнифер Лопес впервые выступит в Казахстане в рамках своего мирового тура Up All Night. Концерт состоится 1 августа 2025 года на Astana Arena.