В РФ впервые изучили воду в Оби зимой для оценки ее состава

ТОМСК, 15 апреля. /ТАСС/. Зимний сток воды в реке Обь впервые изучили ученые Томского государственного университета (ТГУ). Результаты исследования вносят существенные правки в оценку глобального речного стока, что позволит более точно прогнозировать изменения характеристик состава речных вод в результате продолжающегося потепления климата, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Изучение миграции различных элементов из реки Обь и других крупных арктических рек в Северный Ледовитый океан находится в центре внимания экологических исследований в последние десятилетия. Это связано с тем, что речные системы высоких широт сильнее подвержены влиянию внешних факторов окружающей среды, включая продолжающееся потепление климата. Кроме того, потоки растворенных и твердых взвешенных частиц играют значительную роль в биогеохимических циклах (круговороте веществ).
«Оказалось, что зимний период существенно влияет на суммарный речной сток. Хотя зимой почвенный покров участвует в формировании стока в меньшей степени, а болота отдают меньше воды, в отношении многих элементов он становится более концентрированным. Так, в период зимней межени в растворенной фракции речных вод было обнаружено самое высокое содержание щелочных и щелочноземельных элементов, а также растворенного неорганического углерода, бора, германия, мышьяка, молибдена и урана», — сказано в сообщении.
Результаты исследования, проведенного круглогодично впервые, показали, что элементный состав растворенных, твердых взвешенных и коллоидных фракций в Оби примерно сопоставим со средними мировыми оценками крупных рек, то есть содержание элементов не превышает предельно допустимых концентраций. Ученые отметили, что при оценке общего континентального стока важно учитывать и небольшие реки, которые пока недостаточно исследованы. Именно в малых притоках происходит первичная трансформация веществ, которые попадают в крупные реки и в дальнейшем мигрируют в океан.
«Среднегодовые концентрации железа, магния, кобальта и растворенного органического углерода в малых реках — в 2−4 раза выше, чем в Оби, что, вероятно, связано с миграцией элементов из бескислородных болот, питающих притоки. Также в малых реках доля коллоидной фракции большинства элементов значительно выше, чем в крупной реке. В то же время в Оби оказалось в 2−5 раз выше содержание щелочных и щелочноземельных элементов, что отражает влияние вклада грунтового стока», — пояснил старший научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Иван Крицков.
Исследование было поддержано федеральной программой «Приоритет-2030» и Российским научным фондом. Исследование опубликовано в журнале Water Research (Q1).
Исследования Арктики.
Для изучения трансформации климата и ее влияния на экологию и качество жизни человека в Томске в рамках мегагранта при поддержке правительства РФ была создана лаборатория «БиоГеоКлим». Научным руководителем лаборатории является ученый ТГУ и обсерватории Миди-Пиринейз (Тулуза, Франция) Олег Покровский. Оборудование для проведения исследований цикла углерода и мониторинга эмиссии парниковых газов ранее было закуплено в России, Японии, США, Финляндии, Германии, Чехии в рамках программы обновления приборной базы нацпроекта «Наука и университеты».