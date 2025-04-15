В РФ впервые изучили воду в Оби зимой для оценки ее состава

«Среднегодовые концентрации железа, магния, кобальта и растворенного органического углерода в малых реках — в 2−4 раза выше, чем в Оби, что, вероятно, связано с миграцией элементов из бескислородных болот, питающих притоки. Также в малых реках доля коллоидной фракции большинства элементов значительно выше, чем в крупной реке. В то же время в Оби оказалось в 2−5 раз выше содержание щелочных и щелочноземельных элементов, что отражает влияние вклада грунтового стока», — пояснил старший научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Иван Крицков.