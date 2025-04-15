ГАИ: «площадка» сдается сложнее по новым правилам экзамена на права в Беларуси

Напомним, что ГАИ утвердила новые правила сдачи экзаменов на водительские права в Беларуси. Ротченков пояснил, что теперь вместо двух из четырех обязательных элементов безукоризненно нужно выполнить три. Что касается элементов, то они остались теми же. Это заезд на эстакаду, заезд на стоянку задним ходом, диагональная парковка, а также разворот при ограниченной ширине проезжей части.