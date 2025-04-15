ГАИ: «площадка» сдается сложнее по новым правилам экзамена на права в Беларуси

ГАИ сказала, что «площадку» стало сложнее сдать после введения обновленных правил экзамена на права в Беларуси.. Подробности озвучил начальник Госавтоинспекции МВД Виктор Ротченков, пишет sb.by.
Напомним, что ГАИ утвердила новые правила сдачи экзаменов на водительские права в Беларуси. Ротченков пояснил, что теперь вместо двух из четырех обязательных элементов безукоризненно нужно выполнить три. Что касается элементов, то они остались теми же. Это заезд на эстакаду, заезд на стоянку задним ходом, диагональная парковка, а также разворот при ограниченной ширине проезжей части.
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