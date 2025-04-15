В Заксобрании Иркутской области обсудили поддержку аграриев

Совещание, посвященное началу посевной кампании, прошло в Бохане. Как доложил Илья Сумароков, в этом году аграрии Приангарья получат более 3 млрд рублей господдержки, из которых 700 млн — из федеральной казны. Общая площадь посевов составить более 620 тысяч гектаров, при этом зерна и масленичных культур будут сажать больше, а вот овощей и картофеля меньше — сказывается изменение спроса.