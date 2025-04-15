В Заксобрании Иркутской области обсудили поддержку аграриев

Делегация представителей Законодательного Собрания Иркутской области посетила Боханский район. Цель — познакомиться с работой нескольких сельхозпредприятий и обсудить начало посевной кампании. В совещании участвовали министр сельского хозяйства Илья Сумароков, мэры территорий, председатели муниципальных дум, руководители сельскохозяйственных предприятий.
Депутаты посетили хозяйство Иркутского Масложиркомбината, где занимаются производством мяса и молока. У предприятия есть ресурсы для расширения, однако чувствуется дефицит кадров. В ООО «им. П. С. Балтахинова» парламентариям показали ферму и рассказали о планах на этот год: зерновыми, масленичными и кормовыми культурами здесь собираются засеять более трех тысяч гектаров полей.
Совещание, посвященное началу посевной кампании, прошло в Бохане. Как доложил Илья Сумароков, в этом году аграрии Приангарья получат более 3 млрд рублей господдержки, из которых 700 млн — из федеральной казны. Общая площадь посевов составить более 620 тысяч гектаров, при этом зерна и масленичных культур будут сажать больше, а вот овощей и картофеля меньше — сказывается изменение спроса.
Как отметил аудитор Контрольно-счетной палаты Иркутской области Юрий Гамзулин, число крестьянско-фермерских хозяйств в Иркутской области сокращается: в 2018 году их было 1024, а в 2024-м уже 934. При этом почти 40% всех субсидий в регионе приходится на поддержку наиболее крупных предприятий.
Председатель областного парламента Александр Ведерников предложил изменить подход к распределению господдержки.