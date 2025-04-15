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Досрочная пенсия-2025: кто в Волгограде может уйти на заслуженный отдых

Ряд категорий волгоградцев имеет право уходить на пенсию раньше срока.

Жителям Волгограда напомнили, кто имеет право на досрочное оформление страховой пенсии. Такие выплаты положены россиянам, достигшим пенсионного возраста, накопившим минимум 30 пенсионных баллов и имеющим не менее 15 лет страхового стажа.

Пенсионная реформа, начавшаяся в 2019 году, завершится к 2028 году. По её итогам возраст выхода на пенсию составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако уже в 2025 году некоторые категории граждан могут претендовать на досрочный выход на пенсию. В их число входят сотрудники противопожарной службы, медики, педагоги, работники речного и рыболовного флота, многодетные матери, а также те, кто трудится во вредных и тяжёлых условиях.

Кроме того, у волгоградцев, как и у всех россиян, есть возможность «докупить» недостающие пенсионные баллы или годы стажа, обратившись с заявлением в Пенсионный фонд. Размер страховой пенсии состоит из двух частей: фиксированной и индивидуальной. На сегодняшний день фиксированная выплата составляет 8907,07 рубля, а размер индивидуальной части зависит от количества накопленных пенсионных баллов.

Узнать подробную информацию о своём стаже и количестве баллов можно в отделениях Пенсионного фонда или через портал «Госуслуги».