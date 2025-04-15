Досрочная пенсия-2025: кто в Волгограде может уйти на заслуженный отдых

Пенсионная реформа, начавшаяся в 2019 году, завершится к 2028 году. По её итогам возраст выхода на пенсию составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако уже в 2025 году некоторые категории граждан могут претендовать на досрочный выход на пенсию. В их число входят сотрудники противопожарной службы, медики, педагоги, работники речного и рыболовного флота, многодетные матери, а также те, кто трудится во вредных и тяжёлых условиях.