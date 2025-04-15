Досрочная пенсия-2025: кто в Волгограде может уйти на заслуженный отдых

Жителям Волгограда напомнили, кто имеет право на досрочное оформление страховой пенсии. Такие выплаты положены россиянам, достигшим пенсионного возраста, накопившим минимум 30 пенсионных баллов и имеющим не менее 15 лет страхового стажа.
Пенсионная реформа, начавшаяся в 2019 году, завершится к 2028 году. По её итогам возраст выхода на пенсию составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако уже в 2025 году некоторые категории граждан могут претендовать на досрочный выход на пенсию. В их число входят сотрудники противопожарной службы, медики, педагоги, работники речного и рыболовного флота, многодетные матери, а также те, кто трудится во вредных и тяжёлых условиях.
Кроме того, у волгоградцев, как и у всех россиян, есть возможность «докупить» недостающие пенсионные баллы или годы стажа, обратившись с заявлением в Пенсионный фонд. Размер страховой пенсии состоит из двух частей: фиксированной и индивидуальной. На сегодняшний день фиксированная выплата составляет 8907,07 рубля, а размер индивидуальной части зависит от количества накопленных пенсионных баллов.
Узнать подробную информацию о своём стаже и количестве баллов можно в отделениях Пенсионного фонда или через портал «Госуслуги».