На Дону произошло семь техногенных пожаров за последние сутки

В Ростовской области за минувшие сутки произошло 14 чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.
Так, спасательные службы Ростовской области оперативно реагировали на 14 происшествий. За этот период было зафиксировано семь техногенных пожаров, один случай возгорания сухой растительности, шесть дорожно-транспортных происшествий.
На ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций было направлено 136 профессиональных спасателей и 67 единиц специальной техники.
Все происшествия были успешно ликвидированы, угрозы жизни и здоровью граждан предотвращены.