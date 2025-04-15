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На Дону произошло семь техногенных пожаров за последние сутки

За сутки — 14 ЧС: сводка экстренных служб Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшие сутки произошло 14 чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.

Так, спасательные службы Ростовской области оперативно реагировали на 14 происшествий. За этот период было зафиксировано семь техногенных пожаров, один случай возгорания сухой растительности, шесть дорожно-транспортных происшествий.

На ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций было направлено 136 профессиональных спасателей и 67 единиц специальной техники.

Все происшествия были успешно ликвидированы, угрозы жизни и здоровью граждан предотвращены.