ГАИ назвала пять частых ошибок на экзаменах на водительские права в Беларуси. Подробности сообщил ведущий специалист по приему экзаменов МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вячеслав Савеня, передает sb.by.
Специалист обратил внимание, что среди самых частых ошибок на экзамене, следующие:
— Глохнут, не могут тронуться на светофоре, перестраиваются на перекрестке, забывают включать поворотники и не соблюдают разметку, — пояснил Вячеслав Савеня.
Он добавил, что иногда идут на пересдачу сразу после создания аварийной ситуации. Савеня также отметил, что если экзаменатору пришлось вмешаться в управление, то экзамен сразу же заканчивается.
По словам специалиста, самыми сложными элементами при сдаче «площадки» у девушек является гараж, а у мужчин — это диагональная парковка. Однако и с эстакадой могут возникать проблемы.
Ранее ГАИ сказала, что «площадка» сдается сложнее по новым правилам экзамена на права в Беларуси.
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