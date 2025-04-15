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ГАИ назвала пять частых ошибок на экзаменах на водительские права в Беларуси

ГАИ сказала про пять самых распространенных ошибках на экзаменах на водительские права.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ назвала пять частых ошибок на экзаменах на водительские права в Беларуси. Подробности сообщил ведущий специалист по приему экзаменов МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вячеслав Савеня, передает sb.by.

Специалист обратил внимание, что среди самых частых ошибок на экзамене, следующие:

— Глохнут, не могут тронуться на светофоре, перестраиваются на перекрестке, забывают включать поворотники и не соблюдают разметку, — пояснил Вячеслав Савеня.

Он добавил, что иногда идут на пересдачу сразу после создания аварийной ситуации. Савеня также отметил, что если экзаменатору пришлось вмешаться в управление, то экзамен сразу же заканчивается.

По словам специалиста, самыми сложными элементами при сдаче «площадки» у девушек является гараж, а у мужчин — это диагональная парковка. Однако и с эстакадой могут возникать проблемы.

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