На Дону прокуратура начала проверка после обвала на шахте «Садкинская»

Прокуратура Ростовской области организовала проверку после обрушения породы на шахте «Садкинская», которое произошло 15 апреля в Белокалитвинском районе. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
На место происшествия незамедлительно выехали: первый заместитель прокурора области Александр Гацко и Белокалитвинский городской прокурор Андрей Прищенко.
Сейчас проводится тщательная проверка соблюдения требований трудового законодательства и норм безопасности. Особое внимание уделяется установлению причин и обстоятельств произошедшего.
По результатам расследования будет принято процессуальное решение о мерах прокурорского реагирования. Напомним, что в момент обрушения в шахте находились десятки рабочих, двое из которых оказались под завалом. Спасательные операции продолжаются.