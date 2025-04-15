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На Дону прокуратура начала проверка после обвала на шахте «Садкинская»

Обрушение на «Садкинской»: прокуратура проверяет соблюдение норм безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области организовала проверку после обрушения породы на шахте «Садкинская», которое произошло 15 апреля в Белокалитвинском районе. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

На место происшествия незамедлительно выехали: первый заместитель прокурора области Александр Гацко и Белокалитвинский городской прокурор Андрей Прищенко.

Сейчас проводится тщательная проверка соблюдения требований трудового законодательства и норм безопасности. Особое внимание уделяется установлению причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам расследования будет принято процессуальное решение о мерах прокурорского реагирования. Напомним, что в момент обрушения в шахте находились десятки рабочих, двое из которых оказались под завалом. Спасательные операции продолжаются.