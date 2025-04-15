За неделю COVID-19 обнаружили у 125 воронежцев

125 экстренных извещений о новых случаях заболевания COVID-19 поступило в Центр гигиены и эпидемиологии с 7 по 13 апреля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.
Санврачи призывают воронежцев не забывать о мерах предосторожности, которые помогут снизить риск заболевания коронавирусом и другими респираторными заболеваниями:
- при плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими;
- если вы заболели, оставайтесь дома;
- не занимайтесь самолечением и вызовите врача;
- регулярно проветривайте помещения;
- мойте руки с мылом;
В местах массового скопления людей носите маску.