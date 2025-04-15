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За неделю COVID-19 обнаружили у 125 воронежцев

Санврачи призывают воронежцев не забывать о мерах предосторожности.

125 экстренных извещений о новых случаях заболевания COVID-19 поступило в Центр гигиены и эпидемиологии с 7 по 13 апреля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Санврачи призывают воронежцев не забывать о мерах предосторожности, которые помогут снизить риск заболевания коронавирусом и другими респираторными заболеваниями:

  • при плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими;
  • если вы заболели, оставайтесь дома;
  • не занимайтесь самолечением и вызовите врача;
  • регулярно проветривайте помещения;
  • мойте руки с мылом;

В местах массового скопления людей носите маску.