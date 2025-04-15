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Активность гриппа и вирусов снизилась в Волгоградской области

В Волгоградской области снизилась заболеваемость ОРВИ.

Источник: Freepik

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе количество случаев ОРВИ уменьшилось на 15,5% по сравнению с предыдущей неделей, а за месяц — сократилось в 2,2 раза. Также на 14% снизилось количество госпитализаций.

Уровень заболеваемости COVID-19 продолжает идти на спад — фиксируется менее 0,5 случая на 100 тысяч населения.

Однако по-прежнему в структуре респираторных вирусов выявляют грипп в сочетании с риновирусом, РС-вирусом, метапневмовирусом, коронавирус (HCoV), а также с бактериальными возбудителями.