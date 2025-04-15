Слюсарь: половина детских площадок на Дону требует обновления

На улице Капустина в сквере «Северный» уже прошло такое обсуждение. Районная администрация представила несколько вариантов благоустройства, которые активно обсуждали активные горожане. Подобные слушания пройдут во всех муниципалитетах. Администрация заранее сообщит дату и время.