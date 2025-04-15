Слюсарь: половина детских площадок на Дону требует обновления

Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Из трех тысяч детских площадок обновление требуется 1, 79 тыс. По поручению Слюсаря на это выделено 500 млн рублей. Прежде чем начнутся работы, жители примут активное участие в согласовании проектов.
На улице Капустина в сквере «Северный» уже прошло такое обсуждение. Районная администрация представила несколько вариантов благоустройства, которые активно обсуждали активные горожане. Подобные слушания пройдут во всех муниципалитетах. Администрация заранее сообщит дату и время.