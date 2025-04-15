Красноярка пожаловалась на кафе «Дискавери»

Женщина рассказала, что решила отпраздновать свой юбилей в этом заведении, но в разгар торжества гостей неожиданно попросили покинуть помещение — якобы рабочее время кафе закончилось. Продолжить праздник ей отказали, что, по ее словам, испортило весь вечер.
Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выяснили, что в договоре между кафе и клиенткой не было указано время предоставления услуги. То есть женщина не получила полную информацию о том, как долго она может пользоваться залом. Именно это и стало причиной недоразумения.
По результатам проверки индивидуальному предпринимателю Соколовской Е. А. было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона о защите прав потребителей.
Роспотребнадзор напоминает: чтобы избежать подобных ситуаций, важно внимательно читать договор перед подписанием. Документ должен содержать всю необходимую информацию, в том числе сроки оказания услуг. Один экземпляр обязательно должен остаться у клиента. Если время оказания услуги не согласовано заранее, это может привести к неприятным сюрпризам даже в самый праздничный день.