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Красноярка пожаловалась на кафе «Дискавери»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзор по Красноярскому краю поступила жалоба на кафе «Дискавери», расположенное в городе Зеленогорске.

Источник: НИА Красноярск

Женщина рассказала, что решила отпраздновать свой юбилей в этом заведении, но в разгар торжества гостей неожиданно попросили покинуть помещение — якобы рабочее время кафе закончилось. Продолжить праздник ей отказали, что, по ее словам, испортило весь вечер.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выяснили, что в договоре между кафе и клиенткой не было указано время предоставления услуги. То есть женщина не получила полную информацию о том, как долго она может пользоваться залом. Именно это и стало причиной недоразумения.

По результатам проверки индивидуальному предпринимателю Соколовской Е. А. было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона о защите прав потребителей.

Роспотребнадзор напоминает: чтобы избежать подобных ситуаций, важно внимательно читать договор перед подписанием. Документ должен содержать всю необходимую информацию, в том числе сроки оказания услуг. Один экземпляр обязательно должен остаться у клиента. Если время оказания услуги не согласовано заранее, это может привести к неприятным сюрпризам даже в самый праздничный день.