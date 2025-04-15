Красноярка пожаловалась на кафе «Дискавери»

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выяснили, что в договоре между кафе и клиенткой не было указано время предоставления услуги. То есть женщина не получила полную информацию о том, как долго она может пользоваться залом. Именно это и стало причиной недоразумения.