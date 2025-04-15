Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17 тыс жителей Иркутской области заболели ОРВИ с 7 по 13 апреля

Лабораторно подтверждено 389 случаев гриппа в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

17,9 тысяч жителей заболели ОРВИ за последнюю неделю с 7 по 13 апреля в Иркутской области. Стоит отметить, что это на 23,9% ниже эпидемического порога. Однако случаи заболевания гриппом и COVID-19 все еще встречаются в Приангарье. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

— Лабораторно подтверждено 389 случаев гриппа, а также выявлено 18 новых случаев COVID-19, — рассказывают в ведомстве.

Врачи напоминают о важности своевременного обращения за медицинской помощью. Сообщить экспертам об ухудшении здоровья следует при первых признаках заболевания. Самолечение может быть опасным.

Для профилактики рекомендуется: чаще мыть руки, проветривать помещения,

дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, носить маски в общественных местах.