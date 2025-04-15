17 тыс жителей Иркутской области заболели ОРВИ с 7 по 13 апреля

17,9 тысяч жителей заболели ОРВИ за последнюю неделю с 7 по 13 апреля в Иркутской области. Стоит отметить, что это на 23,9% ниже эпидемического порога. Однако случаи заболевания гриппом и COVID-19 все еще встречаются в Приангарье. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Роспотребнадзоре.