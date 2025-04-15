В Казани ограничено движение транспорта по улице Кави Наджми

Затем в период с 16 июня по 30 августа закроют участок в районе пересечения улицы Кави Наджми с улицей Мартына Межлаука в направлении движения в сторону ул. Право-Булачной. Участок дороги будет закрыт в определенные часы: с 10:00 до 15:00 и с 21:00 до 5:00.