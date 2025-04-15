На ул. Щербакова до конца мая введены ограничения

Здесь производят ремонт автомобильной дороги.
Для обеспечения безопасности на участке ул. Щербакова от ул. Транзитная до ул. Новая будет сужена проезжая часть.
Ограничения завершатся в 20:00 31 мая.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 14 апреля введены ограничения движения транспорта на ул. Щербакова.
Здесь производят ремонт автомобильной дороги.
Для обеспечения безопасности на участке ул. Щербакова от ул. Транзитная до ул. Новая будет сужена проезжая часть.
Ограничения завершатся в 20:00 31 мая.