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На ул. Щербакова до конца мая введены ограничения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 14 апреля введены ограничения движения транспорта на ул. Щербакова.

Источник: НИА Красноярск

Здесь производят ремонт автомобильной дороги.

Для обеспечения безопасности на участке ул. Щербакова от ул. Транзитная до ул. Новая будет сужена проезжая часть.

​Ограничения завершатся в 20:00 31 мая.