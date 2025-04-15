Проезд по Приморскому шоссе в Курортном районе ограничат до конца апреля

В Курортном районе с 16 по 30 апреля из-за дорожного ремонта будет ограничено движение по Приморскому шоссе (от Вокзальной улицы в поселке Солнечное до улицы Репина в поселке Репино). В частности, поэтапно будут закрываться выезды на магистраль с прилегающих улиц.