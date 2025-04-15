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Проезд по Приморскому шоссе в Курортном районе ограничат до конца апреля

Новые дорожные ограничения вводятся с 16 апреля в трех районах Петербурга — Красносельском, Курортном и Невском.

Источник: Коммерсантъ

Об этом водителей проинформировала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

В Красносельском районе с 16 по 17 апреля будет перекрыт участок улицы Коммунаров (МО «Горелово») — от Полевой до Колобановской улицы. Это связано с реконструкцией инженерных сетей.

В Курортном районе с 16 по 30 апреля из-за дорожного ремонта будет ограничено движение по Приморскому шоссе (от Вокзальной улицы в поселке Солнечное до улицы Репина в поселке Репино). В частности, поэтапно будут закрываться выезды на магистраль с прилегающих улиц.

В Невском районе в период с 16 по 30 апреля будет закрыто движение по Прогонной улице у Рабфаковской улицы. Там запланирован ремонт трамвайных путей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что съезд № 2 транспортной развязки в районе Бронки будет закрыт до конца мая.