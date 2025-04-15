В Челябинске назвали среднюю стоимость путевки в детский лагерь

Родителям челябинских школьников в среднем придется заплатить 2300 рублей за день пребывания ребенка в летнем лагере. Данные привела председатель комитета по делам образования Светлана Портье. Вопрос летнего отдыха и занятости рассмотрели на комиссии по соцполитике Челябинской городской Думы.