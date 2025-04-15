В Челябинске назвали среднюю стоимость путевки в детский лагерь

Родителям челябинских школьников в среднем придется заплатить 2300 рублей за день пребывания ребенка в летнем лагере. Данные привела председатель комитета по делам образования Светлана Портье. Вопрос летнего отдыха и занятости рассмотрели на комиссии по соцполитике Челябинской городской Думы.
На организацию отдыха детей в городских и загородных оздоровительных лагерях, туристические походы и сплавы муниципалитет направил более 280 млн рублей. Для челябинских детей будут работать 30 загородных оздоровительных лагерей, 159 лагерей с дневным пребыванием.
Также в этом году на средства городского бюджета школьникам положено бесплатное двухразовое питание в городских лагерях. Стоимость питания в день — 190 рублей.
Летним отдыхом планируется охватить 27 тысяч детей.