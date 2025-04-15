Новые локации для кинотеатров под открытым небом появятся в Беларуси летом

Сообщается, что в прошлом сезоне в Гомеле кино под открытым небом показывали в сквере имени А. А. Громыко. В 2025 году указанную площадку собираются модернизировать и сделать ее более комфортной. В городском исполкоме отметили, что мини-кинотеатр появится на набережной реки Сож в центральном парке.