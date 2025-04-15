Новые локации для кинотеатров под открытым небом появятся в Беларуси летом. Подробности сообщили БелТА в пресс-службе Гомельского горисполкома.
Сообщается, что в прошлом сезоне в Гомеле кино под открытым небом показывали в сквере имени А. А. Громыко. В 2025 году указанную площадку собираются модернизировать и сделать ее более комфортной. В городском исполкоме отметили, что мини-кинотеатр появится на набережной реки Сож в центральном парке.
Также сказано, что главой Гомельского горисполкома Владимиром Приваловым была проработана тема организации летних уличных кинотеатров со всеми заинтересованными службами.
«Внимание было уделено выбору площадок в каждом районе города, чтобы сделать этот вид досуга доступным для всех гомельчан», — уточнили в сообщении.
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