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Новые локации для кинотеатров под открытым небом появятся в Беларуси летом

В Беларуси определяют новые локации для кинотеатров под открытым небом.

Источник: Комсомольская правда

Новые локации для кинотеатров под открытым небом появятся в Беларуси летом. Подробности сообщили БелТА в пресс-службе Гомельского горисполкома.

Сообщается, что в прошлом сезоне в Гомеле кино под открытым небом показывали в сквере имени А. А. Громыко. В 2025 году указанную площадку собираются модернизировать и сделать ее более комфортной. В городском исполкоме отметили, что мини-кинотеатр появится на набережной реки Сож в центральном парке.

Также сказано, что главой Гомельского горисполкома Владимиром Приваловым была проработана тема организации летних уличных кинотеатров со всеми заинтересованными службами.

«Внимание было уделено выбору площадок в каждом районе города, чтобы сделать этот вид досуга доступным для всех гомельчан», — уточнили в сообщении.

Кстати, власти отреагировали на стихийную дорогу между гипермаркетом и метро в Малиновке.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что восемь из 13 долгостроев столицы Беларуси находятся в «Минск-Мир».

Тем временем белорусская певица Алена Ланская жестко ответила на вопрос о семье и браке: «Я поняла, что не хочу ни замуж, ни любви!».