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«Скрытый финал» в Омске: «Авангард» примет «Локомотив» у себя дома

Счет в серии на данный момент равный 1:1.
Источник: Комсомольская правда

Омский «Авангард» сегодня, 15 апреля, в 19:30 проведет первый домашний матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». Серия переехала в Омск после двух встреч в Ярославле, которые завершились победами каждой из команд со счетом 4:1.

Первый матч серии омский клуб уверенно выиграл, переломив ход игры против железнодорожников. Однако во втором поединке «Авангард» неожиданно уступил, проиграв в силовой борьбе и большинстве вбрасываний. Эксперты отметили, что команда выглядела не лучшим образом.

Противостояние «Авангарда» и «Локомотива» президент КХЛ Алексей Морозов назвал «скрытым финалом», подчеркнув высокую интригу и напряженность серии. Счет в противостоянии равный — 1:1, и предстоящий матч в Омске станет ключевым для определения дальнейшего хода борьбы за Кубок Гагарина.