«Скрытый финал» в Омске: «Авангард» примет «Локомотив» у себя дома

Омский «Авангард» сегодня, 15 апреля, в 19:30 проведет первый домашний матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». Серия переехала в Омск после двух встреч в Ярославле, которые завершились победами каждой из команд со счетом 4:1.