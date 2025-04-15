«Скрытый финал» в Омске: «Авангард» примет «Локомотив» у себя дома

Омский «Авангард» сегодня, 15 апреля, в 19:30 проведет первый домашний матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». Серия переехала в Омск после двух встреч в Ярославле, которые завершились победами каждой из команд со счетом 4:1.
Первый матч серии омский клуб уверенно выиграл, переломив ход игры против железнодорожников. Однако во втором поединке «Авангард» неожиданно уступил, проиграв в силовой борьбе и большинстве вбрасываний. Эксперты отметили, что команда выглядела не лучшим образом.
Противостояние «Авангарда» и «Локомотива» президент КХЛ Алексей Морозов назвал «скрытым финалом», подчеркнув высокую интригу и напряженность серии. Счет в противостоянии равный — 1:1, и предстоящий матч в Омске станет ключевым для определения дальнейшего хода борьбы за Кубок Гагарина.