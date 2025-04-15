Обмеление Волги грозит гибелью осетровым и другим рыбам

В Росрыболовстве предупредили, что из-за низкого уровня воды под угрозой находится нерест биологических видов.
Из-за малоснежной зимы уровень воды в низовьях Волги и на Каспии упал до критической отметки. Места нерестилищ осетровых и других видов рыбы могут оказаться на суше. Под угрозой и хозяйства, занимающиеся разведением рыбы, — им может не хватить воды для искусственных водоемов.
Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов призвал оптимизировать весенние попуски воды в низовья Волги, чтобы сохранить численность популяции рыб. Также он подчеркнул необходимость усиления контроля, особенно во время нереста.
Еще одно предложение чиновника — ограничение промышленного и любительского рыболовства в дельте Волги. По его словам, сейчас некоторые виды рыб находятся на грани исчезновения.
Напомним, в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» в 2025—2027 годах проведут мероприятия по оздоровлению водных объектов, в том числе в Волгоградской области.