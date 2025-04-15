Обмеление Волги грозит гибелью осетровым и другим рыбам

Из-за малоснежной зимы уровень воды в низовьях Волги и на Каспии упал до критической отметки. Места нерестилищ осетровых и других видов рыбы могут оказаться на суше. Под угрозой и хозяйства, занимающиеся разведением рыбы, — им может не хватить воды для искусственных водоемов.