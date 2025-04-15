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Обмеление Волги грозит гибелью осетровым и другим рыбам

На совещании в Совете Федерации назвали ситуацию с паводком в низовьях Волги близкой к критической.

В Росрыболовстве предупредили, что из-за низкого уровня воды под угрозой находится нерест биологических видов.

Из-за малоснежной зимы уровень воды в низовьях Волги и на Каспии упал до критической отметки. Места нерестилищ осетровых и других видов рыбы могут оказаться на суше. Под угрозой и хозяйства, занимающиеся разведением рыбы, — им может не хватить воды для искусственных водоемов.

Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов призвал оптимизировать весенние попуски воды в низовья Волги, чтобы сохранить численность популяции рыб. Также он подчеркнул необходимость усиления контроля, особенно во время нереста.

Еще одно предложение чиновника — ограничение промышленного и любительского рыболовства в дельте Волги. По его словам, сейчас некоторые виды рыб находятся на грани исчезновения.

Напомним, в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» в 2025—2027 годах проведут мероприятия по оздоровлению водных объектов, в том числе в Волгоградской области.