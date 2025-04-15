Жители Красноярска смогут прикоснуться к частице Благодатного огня

20 апреля в Красноярск доставят частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Неугасимую лампаду доставят в храм Рождества Христова (улица Щорса, 44а) ориентировочно к 19:30.
— Священнослужители и прихожане смогут перенести частицы Благодатного огня в свои приходы и дома. После Великой вечерни частицы святыни будут доставлены в другие города Красноярской митрополии, — говорят в краевой епархии.
Благодатный огонь ежегодно сходит в Великую Субботу, накануне праздника Пасхи, в храме Гроба Господня. Лампады и свечи сами загораются в руках верующих. По их словам, в первые минуты огонь не обжигает.
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