Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Красноярска смогут прикоснуться к частице Благодатного огня

В Красноярск доставят частицу Благодатного огня.

Источник: Комсомольская правда

20 апреля в Красноярск доставят частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Неугасимую лампаду доставят в храм Рождества Христова (улица Щорса, 44а) ориентировочно к 19:30.

— Священнослужители и прихожане смогут перенести частицы Благодатного огня в свои приходы и дома. После Великой вечерни частицы святыни будут доставлены в другие города Красноярской митрополии, — говорят в краевой епархии.

Благодатный огонь ежегодно сходит в Великую Субботу, накануне праздника Пасхи, в храме Гроба Господня. Лампады и свечи сами загораются в руках верующих. По их словам, в первые минуты огонь не обжигает.

Ранее мы писали, что епископа Красноярского и Ачинского Никиту указом Патриарха Кирилла возвели в сан митрополита.