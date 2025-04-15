Несокрушимый фельдшер из Иркутска показала себя в шоу «Богатырские игры»

Фельдшер скорой помощи из Иркутска Виктория Яковенко участвует в шоу «Богатырские игры» (16+). По словам девушки, каждый рабочий день в «скорой» для нее легкая тренировка по кроссфиту. Во время первого испытания иркутянка благодаря своей выносливости и силе показала лучший результат среди женщин, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на запись шоу на телеканале СТС (12+).
«Я по профессии фельдшер скорой помощи. Работаю уже больше 5 лет. Коллеги просто без ума, когда они работают со мной, так как у нас очень много тяжелого оборудования. Мы его из машины несем к пациенту. По факту мой обычный рабочий день составляет легкую тренировку по кроссфиту. На “Богатырских играх” я хочу доказать, что наша скорая помощь мощная и крутая», — рассказала Виктория Яковенко.
Первое испытание для участников оказалось непростым. Богатырям нужно было по сетке забраться на платформу, где прикованные цепями тяжелые мячи. Замки от цепей находились на другой стороне препятствий. Участникам предстояло добраться до другого берега, перемещая бочку с помощью колец. Вернувшись с ключами обратно, нужно было освободить свой мяч и, удерживая его ногами, переправить через ров. Если участник потерял мяч или упал вниз сам, то испытание для него заканчивалось. По итогам испытания мужчина и женщина, показавшие лучшие результаты, становятся капитанами команд.
Виктория Яковенко показала лучший результат среди женщин. Она вырвалась вперед еще в самом начале испытания и единственная смогла добраться с ключами до мяча.
«Когда платформа начала раскачиваться, то я поймала “елочку”, я начала попадать в амплитуду движения, и мне стало легче», — рассказала иркутянка.
Однако при возвращении обратно с мячом Виктория Яковенко выронила его. С дистанции ей пришлось сойти. Несмотря на это, иркутянка станет капитаном команды в следующем этапе шоу.
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