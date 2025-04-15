Несокрушимый фельдшер из Иркутска показала себя в шоу «Богатырские игры»

«Я по профессии фельдшер скорой помощи. Работаю уже больше 5 лет. Коллеги просто без ума, когда они работают со мной, так как у нас очень много тяжелого оборудования. Мы его из машины несем к пациенту. По факту мой обычный рабочий день составляет легкую тренировку по кроссфиту. На “Богатырских играх” я хочу доказать, что наша скорая помощь мощная и крутая», — рассказала Виктория Яковенко.