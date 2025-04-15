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Где в Казахстане чаще всего женятся и в каком возрасте

По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году в Казахстане зарегистрировано 123,6 тыс. браков. Общий коэффициент брачности составил 6,13 на 1000 человек населения, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

При этом наибольший коэффициент брачности отмечен в Астане — 7,34, в Алматинской области — 6,98 и области Улытау — 6,70.

Наименьший показатель составил 5,58 и отмечен в Западно-Казахстанской области.

Больше всего вступивших в брак в прошлом году были в возрасте 20−24 лет, при этом средний возраст вступления в первый брак составил у мужчин — 27,9 года, у женщин — 25,2 года.

Из общего числа браков 18,2% — межэтнические.

Как отмечают статистики, 41% вступивших в брак девушек имели высшее образование, из мужчин — 38%.

Самое большое количество браков зарегистрировано в июле — 13 739, наименьшее — в мае (8 453).