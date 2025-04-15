Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собирали деньги на столик: в доме-музее декабристов Волконских прошла Вербная ярмарка

В княжеской усадьбе в Иркутске собирали деньги на бисерный столик.

16

Название «Вербная ярмарка» пошло от Вербного воскресенья. Это старая традиция, которую некоторое время назад подхватил иркутский дом-музей декабристов, — ярмарки проводятся в усадьбе Волконских.

Такие ярмарки часто благотворительные. В прошлом году большую часть вырученных средств намеревались пустить на приобретение декоративного столика 1820-х годов с бисерной вставкой — для музейной коллекции. В этом году сбор денег на столик продолжился.

Как всегда, в ярмарке участвовали местные народные мастера. Для желающих проводились мастер-классы по изготовлению вербных ангелочков. Во дворе усадьбы работал блошиный рынок.