Собирали деньги на столик: в доме-музее декабристов Волконских прошла Вербная ярмарка

16
Название «Вербная ярмарка» пошло от Вербного воскресенья. Это старая традиция, которую некоторое время назад подхватил иркутский дом-музей декабристов, — ярмарки проводятся в усадьбе Волконских.
Такие ярмарки часто благотворительные. В прошлом году большую часть вырученных средств намеревались пустить на приобретение декоративного столика 1820-х годов с бисерной вставкой — для музейной коллекции. В этом году сбор денег на столик продолжился.
Как всегда, в ярмарке участвовали местные народные мастера. Для желающих проводились мастер-классы по изготовлению вербных ангелочков. Во дворе усадьбы работал блошиный рынок.