Хорошая новость: Молдавские права теперь будут признаваться в Великобритании и Северной Ирландии

Водительские удостоверения, выданные в Молдове, будут признаваться в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а британские водительские удостоверения — в Республике Молдова. Члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили консультативное заключение для подписания соответствующего Меморандума о взаимопонимании.