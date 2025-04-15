Хорошая новость: Молдавские права теперь будут признаваться в Великобритании и Северной Ирландии

Молдавские водительские права будут признаваться в Великобритании и Северной Ирландии.
Водительские удостоверения, выданные в Молдове, будут признаваться в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а британские водительские удостоверения — в Республике Молдова. Члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили консультативное заключение для подписания соответствующего Меморандума о взаимопонимании.
Эта мера будет способствовать улучшению доступа граждан Молдовы к британскому рынку труда и укреплению экономических отношений между двумя государствами. Меморандум должен быть ратифицирован парламентом, пишет radiomoldova.md.
На сегодняшний день Молдова подписала аналогичные соглашения с четырьмя другими европейскими странами: Литвой, Турцией, Италией и Испанией.