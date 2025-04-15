Красноярцев приглашают проверить родинки

С 15 апреля по 10 мая любой желающий может отправить фото таких новообразований на электронную почту proverka@onkolog24.ru. В письме обязательно нужно указать свое имя и номер телефона. Врачи-онкологи внимательно рассмотрят снимки и в течение нескольких дней пришлют ответ с рекомендациями. Если будут показания, то пригласят на очную консультацию, которая пройдет 13 мая в онкодиспансере.
В Министерстве здравоохранения Красноярского края напоминают: чтобы врачи могли точно оценить ситуацию, следуйте простым правилам при съемке: сфотографируйте родинку при дневном свете, без вспышки и с близкого расстояния. Рядом с новообразованием обязательно положите линейку — это поможет определить его размер. Фото должно быть четким и хорошего качества.
С 2025 года борьба с онкологическими заболеваниями стала частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», и подобные профилактические акции — важная часть этой работы.