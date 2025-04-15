Красноярцев приглашают проверить родинки

С 15 апреля по 10 мая любой желающий может отправить фото таких новообразований на электронную почту proverka@onkolog24.ru. В письме обязательно нужно указать свое имя и номер телефона. Врачи-онкологи внимательно рассмотрят снимки и в течение нескольких дней пришлют ответ с рекомендациями. Если будут показания, то пригласят на очную консультацию, которая пройдет 13 мая в онкодиспансере.