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Красноярцев приглашают проверить родинки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском краевом онкодиспансере стартует акция «Проверь родинку!», приуроченная к началу теплого сезона. Специалисты приглашают всех жителей края внимательно отнестись к своему здоровью и проверить кожные новообразования — особенно те, которые вызывают сомнения: растут, меняют цвет, форму, края или начинают выделять жидкость.

Источник: НИА Красноярск

С 15 апреля по 10 мая любой желающий может отправить фото таких новообразований на электронную почту proverka@onkolog24.ru. В письме обязательно нужно указать свое имя и номер телефона. Врачи-онкологи внимательно рассмотрят снимки и в течение нескольких дней пришлют ответ с рекомендациями. Если будут показания, то пригласят на очную консультацию, которая пройдет 13 мая в онкодиспансере.

В Министерстве здравоохранения Красноярского края напоминают: чтобы врачи могли точно оценить ситуацию, следуйте простым правилам при съемке: сфотографируйте родинку при дневном свете, без вспышки и с близкого расстояния. Рядом с новообразованием обязательно положите линейку — это поможет определить его размер. Фото должно быть четким и хорошего качества.

С 2025 года борьба с онкологическими заболеваниями стала частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», и подобные профилактические акции — важная часть этой работы.