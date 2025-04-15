В Волгограде ограничили вход в ЦПКиО в ночное время из-за вандалов

В волгоградском ЦПКиО участились случаи вандализма и порчи паркового имущества. Об этом сообщили в дирекции парка. При этом чаще всего это происходит в ночное время. По данным сотрудников, это делают люди, которые проходят не через основные входы.
В целях безопасности вход в парк через дополнительные входы будет ограничен с 23.00 до 06.00. При этом входные группы со стороны ТЦ и «Волгоград Арены» будут открыты в ночное время.
Жителям и гостям областного центра также напомнили, что парк оборудован системой видеонаблюдения.