В четырех районах Уфы произошли аварийные отключения отопления и воды

Сегодня, 15 апреля, сразу в трех районах Уфы произошли аварийные отключения горячего водоснабжения и отопления. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, в Орджоникидзевском районе без горячей воды остались шесть многоквартирных домов на улицах Конституции и Комарова, а также школа № 86.