В четырех районах Уфы произошли аварийные отключения отопления и воды

Сегодня, 15 апреля, сразу в трех районах Уфы произошли аварийные отключения горячего водоснабжения и отопления. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, в Орджоникидзевском районе без горячей воды остались шесть многоквартирных домов на улицах Конституции и Комарова, а также школа № 86.
Кроме того, без тепла в районе остались 10 многоквартирных домов на улице Борисоглебской, 1, 3, 5, 5/1, 7, Богдана Хмельницкого, 126, 128, 132, 134 и Свободы, 40/1, а также детсад № 217, Дома детского творчества «Новатор».
В Октябрьском районе без тепла находятся три многоквартирных дома на улице Российской — № 98, 104/1 и 108, а также детская поликлиника № 5.
В Калининском районе аварийное отключение центрального отопления произошло в 13 многоквартирных домах на улицах Кольцевой, Коммунаров и Черниковской, а также в гимназии № 111.
В Ленинском районе без холодной воды остались дома на улицах Перевалочня, 2-я Карьерная, Средняя Перевалочная, Белорецкая, Витебская, 3-я Перевалочная, Линейная, Саратовская, Баймакская, Калужская, Астраханская и Малая Перевалочная.